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Араухо висловився про можливість залишитись у Ліверпулі на постійній основі

Володимир Максименко — 19 жовтня 2026, 16:21
Араухо висловився про можливість залишитись у Ліверпулі на постійній основі
Рональд Араухо
Getty Images

Захисник Ліверпуля Рональд Араухо, контракт якого належить Барселоні, висловився про можливість залишитись в Англії на постійній основі. 

Слова уругвайця наводить журналіст Фабріціо Романо.

На думку 27-річного футболіста, про такий розвиток подій у його кар'єрі розмовляти ще зарано, але сам він щасливий в Англії.

"Я просто намагаюсь насолоджуватись кожним днем та прогресувати заради упевненості у собі. Ще зарано говорити про можливість постійного трансферу, але я і моя сім'я щасливі тут", – розповів Араухо. 

Нагадаємо, уругвайський захисник перебрався до Ліверпуля влітку на правах річної оренди з Барселони. "Червоні" матимуть право викупу гравця за 55 млн євро.

У складі Ліверпуля Араухо вже встиг зіграти 10 матчів, у яких забив один гол та віддав одну результативну передачу.

Зазначимо, що дебютний гол уругвайця у складі "скаузерів" допоміг команді минулого тижня перемогти ЛАСК у Лізі чемпіонів.

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