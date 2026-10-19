Араухо висловився про можливість залишитись у Ліверпулі на постійній основі
Рональд Араухо
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Захисник Ліверпуля Рональд Араухо, контракт якого належить Барселоні, висловився про можливість залишитись в Англії на постійній основі.
Слова уругвайця наводить журналіст Фабріціо Романо.
На думку 27-річного футболіста, про такий розвиток подій у його кар'єрі розмовляти ще зарано, але сам він щасливий в Англії.
"Я просто намагаюсь насолоджуватись кожним днем та прогресувати заради упевненості у собі. Ще зарано говорити про можливість постійного трансферу, але я і моя сім'я щасливі тут", – розповів Араухо.
Нагадаємо, уругвайський захисник перебрався до Ліверпуля влітку на правах річної оренди з Барселони. "Червоні" матимуть право викупу гравця за 55 млн євро.
У складі Ліверпуля Араухо вже встиг зіграти 10 матчів, у яких забив один гол та віддав одну результативну передачу.
Зазначимо, що дебютний гол уругвайця у складі "скаузерів" допоміг команді минулого тижня перемогти ЛАСК у Лізі чемпіонів.