Араухо висловився про можливість залишитись у Ліверпулі на постійній основі

Захисник Ліверпуля Рональд Араухо, контракт якого належить Барселоні, висловився про можливість залишитись в Англії на постійній основі.

Слова уругвайця наводить журналіст Фабріціо Романо.

На думку 27-річного футболіста, про такий розвиток подій у його кар'єрі розмовляти ще зарано, але сам він щасливий в Англії.

"Я просто намагаюсь насолоджуватись кожним днем та прогресувати заради упевненості у собі. Ще зарано говорити про можливість постійного трансферу, але я і моя сім'я щасливі тут", – розповів Араухо.

🚨 Ronald Araujo on Liverpool buy option clause to sign him from Barça in 2027: “It's very early…”. “I'm just trying to enjoy every day, continue to grow and develop every day to have that confidence”. “I'm really happy to be here, me and my family too”. https://t.co/wj0SIVWY99 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 19, 2026

Нагадаємо, уругвайський захисник перебрався до Ліверпуля влітку на правах річної оренди з Барселони. "Червоні" матимуть право викупу гравця за 55 млн євро.

У складі Ліверпуля Араухо вже встиг зіграти 10 матчів, у яких забив один гол та віддав одну результативну передачу.

Зазначимо, що дебютний гол уругвайця у складі "скаузерів" допоміг команді минулого тижня перемогти ЛАСК у Лізі чемпіонів.