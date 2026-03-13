Українська правда
Україна завдяки перемозі Шахтаря зберегла 25-ту сходинку в таблиці коефіцієнтів УЄФА

Олексій Мурзак — 13 березня 2026, 00:20
За результатами матчів 1/8 фіналу єврокубкових турнірів оновилася таблиця коефіцієнтів УЄФА.

У першій десятці всі залишились на своїх місцях. Рейтинг очолює Англія, яка продовжує мати максимальне представництво з дев'яти команд у трьох змаганнях.

Україна продовжує утримувати 25-ту сходинку. Завдяки перемозі Шахтаря над Лехом у доробку нашої країни стало 24.912.

Тепер найближчим конкурентом України стала Румунія, яка опустилася на 24-те місце, маючи в активі 25.520.

Таблиця коефіцієнтів УЄФА (станом на 12.03.2026)

1. Англія (9/9 клубів) – 113.686 балів

2. Італія (4/7) – 98.874

3. Іспанія (6/8) – 93.359

4. Німеччина (5/7) – 89.259

5. Франція (4/7) – 80.855

6. Португалія (3/5) – 69.666

7. Нідерланди (1/6) – 67.345

8. Бельгія (1/5) – 62.250

9. Туреччина (2/5) – 51.475

10. Чехія (2/5) – 48.525

...23. Сербія (4) – 25.760

24. Румунія (4) – 25.520

25. Україна (1/4) – 24,912

26. Словенія (1/4) – 23.968

25. Азербайджан (4) – 22.937

Нагадаємо, вчора, 11 березня, відбулася низка перших матчів 1/8 плейоф Ліги чемпіонів, а сьогодні, 12 березня, пройшли поєдинки 1/8 фіналу Ліги Європи та Ліги конференцій.

