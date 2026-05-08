Україна завершила сезон із найкращим результатом за 10 років у таблиці коефіцієнтів УЄФА

Олег Дідух — 8 травня 2026, 00:21
Україна завершила сезон із найкращим результатом за 10 років у таблиці коефіцієнтів УЄФА

Виліт донецького Шахтаря від англійського Крістал Пелес у півфіналі Ліги конференцій підвів риску під єврокубковим сезоном-2025/26 для України.

Українські клуби завершили поточну кампанію з показником у 8,312 очка. Для України це найкращий результат за останні 10 років. До цього найкращим показником були рівно 8 очок у сезоні-2017/18.

Таким чином, Україна завершить поточний єврокубковий сезон на 23 місці в таблиці коефіцієнтів УЄФА. Воно дає по 1 місцю в Лізі чемпіонів і Лізі Європи, а також 2 місця в Лізі конференцій.

Нагадаємо, Шахтар став єдиним українським клубом, який пробився у плейоф єврокубків у поточному сезоні. Київське Динамо вилетіло із Ліги конференцій на груповому етапі, інші представники України (Олександрія та Полісся) зупинилися на стадії кваліфікації.

