Як змінилась таблиця коефіцієнтів УЄФА після матчів єврокубкового тижня

За результатами матчів 1/16 фіналу єврокубкових турнірів відбулися зміни в таблиці коефіцієнтів УЄФА.

У першій десятці всі залишились на своїх місцях. Рейтинг очолює Англія, яка продовжує мати максимальне представництво з дев'яти команд у трьох змаганнях.

Її відрив від Італії, у якої лишилось чотири з семи клубів у єврокубках, складає 14.827 бали. Трійку замикає Іспанія.

Україна продовжує утримувати 25-ту сходинку. Наша країна залишилася тільки з одним представником у єврокубкових турнірах.

Шахтар напряму пробився в 1/8 фіналу Ліги конференцій, тому не брав участь у стикових матчах. Динамо не змогло пробитись у раунд плейоф, а Олександрія та Полісся вилетіли у кваліфікації.

Відставання України від 24-ї позиції зберіглося в 0.838 бали, проте після попереднього оновлення найближчим конкурентом була Сербія, а тепер – Румунія.

Також наша країна отримала нового переслідувача у таблиці коефіцієнтів УЄФА. Нею стала Словенія, яка випередила Азербайджан.

Таблиця коефіцієнтів УЄФА (станом на 27.02.2026)

Англія (9/9 клубів) – 113.130 бали Італія (4/7) – 98.303 Іспанія (6/8) – 92.359 Німеччина (5/7) – 88.688 Франція (4/7) – 80.141 Португалія (3/5) – 69.266 Нідерланди (1/6) – 67.012 Бельгія (1/5) – 61.850 Туреччина (2/5) – 51.075 Чехія (2/5) – 48.235

...

23. Сербія (0/4) – 25.750 (+ 1 позиція)

24. Румунія (0/4) – 25.250 (-1)

25. Україна (1/4) – 24.412

26. Словенія (1/4) – 23.968 (+1)

27. Азербайджан (0/4) – 22.937 (-1)

Нагадаємо, що напередодні визначились усі учасники 1/8 фіналу Ліги конференцій. Шахтар дізнається свого суперника під час жеребкування, яке відбудеться 27 лютого о 15:00 за київським часом.