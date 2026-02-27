Українська правда
Як змінилась таблиця коефіцієнтів УЄФА після матчів єврокубкового тижня

Денис Іваненко — 27 лютого 2026, 11:01
УЄФА

За результатами матчів 1/16 фіналу єврокубкових турнірів відбулися зміни в таблиці коефіцієнтів УЄФА.

У першій десятці всі залишились на своїх місцях. Рейтинг очолює Англія, яка продовжує мати максимальне представництво з дев'яти команд у трьох змаганнях.

Її відрив від Італії, у якої лишилось чотири з семи клубів у єврокубках, складає 14.827 бали. Трійку замикає Іспанія.

Україна продовжує утримувати 25-ту сходинку. Наша країна залишилася тільки з одним представником у єврокубкових турнірах.

Шахтар напряму пробився в 1/8 фіналу Ліги конференцій, тому не брав участь у стикових матчах. Динамо не змогло пробитись у раунд плейоф, а Олександрія та Полісся вилетіли у кваліфікації.

Відставання України від 24-ї позиції зберіглося в 0.838 бали, проте після попереднього оновлення найближчим конкурентом була Сербія, а тепер – Румунія.

Також наша країна отримала нового переслідувача у таблиці коефіцієнтів УЄФА. Нею стала Словенія, яка випередила Азербайджан.

Таблиця коефіцієнтів УЄФА (станом на 27.02.2026)

  1. Англія (9/9 клубів) – 113.130 бали
  2. Італія (4/7) – 98.303
  3. Іспанія (6/8) – 92.359
  4. Німеччина (5/7) – 88.688
  5. Франція (4/7) – 80.141
  6. Португалія (3/5) – 69.266
  7. Нідерланди (1/6) – 67.012
  8. Бельгія (1/5) – 61.850
  9. Туреччина (2/5) – 51.075
  10. Чехія (2/5) – 48.235

...

  • 23. Сербія (0/4) – 25.750 (+ 1 позиція)
  • 24. Румунія (0/4) – 25.250 (-1)
  • 25. Україна (1/4) – 24.412
  • 26. Словенія (1/4) – 23.968 (+1)
  • 27. Азербайджан (0/4) – 22.937 (-1)

Нагадаємо, що напередодні визначились усі учасники 1/8 фіналу Ліги конференцій. Шахтар дізнається свого суперника під час жеребкування, яке відбудеться 27 лютого о 15:00 за київським часом.

