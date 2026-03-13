Україна проводить найкращий сезон у єврокубках за останні вісім років

У кампанії-2025/26 Україна має найкращий для себе сезонний коефіцієнт за останні вісім років.

Наші клуби набрали до таблиці коефіцієнтів уже 7.312 бали. Напередодні скарбничку вчергове поповнив Шахтар, який в 1/8 фіналу Ліги конференцій здолав Лех Познань.

Це найкращий особистий сезонний показник України за останні вісім років. Востаннє більше наші клуби набирали в кампанії-2017/18 – 8.000.

За умови виходу Шахтаря у чвертьфінал Ліги конференцій, буде перевершено й цей результат. Матч-відповідь проти Леха відбудеться 19 березня.

Нагадаємо, що після єврокубкового тижня оновилась таблиця коефіцієнтів УЄФА. Україна в ній посідає 25 сходинку.