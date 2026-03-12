Болонья зіграла внічию з Ромою, Панатінаїкос у меншості переграв Бетіс в 1/8 фіналу Ліги Європи
У четвер, 12 березня, відбулися перші матчі 1/8 фіналу Ліги Європи сезону-2025/26.
У першому слоті відбулося чотири поєдинки. Так, Болонья вдома зіграла внічию з Ромою, водночас Астон Вілла на виїзді перемогла Лілль.
У ще одній зустрічі Панатінаїкос, граючи у меншості, з мінімальним рахунком переміг Бетіс, а Порту не дав врятувати нічию Штутгарту.
Ліга Європи-2025/26. 1/8 фіналу
Перші матчі, 12 березня
Болонья – Рома 1:1 (0:0)
Голи: 1:0 – 50 Бернардескі, 1:1 – 71 Пеллегріні
Лілль – Астон Вілла 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – 61 Воткінс
Панатінаїкос – Бетіс 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – 88 Таборда (пен)
Вилучення: 59 – Зарурі (Панатінаїкос), 87 – Льоренте (Бетіс)
Штутгарт – Порту 1:2 (1:2)
Голи: 0:1 – 21 Моффі, 0:2 – 27 Мора, 1:2 – 40 Ундав
- 22:00 Генк – Фрайбург
- 22:00 Ноттінгем Форест – Мідтьюлланд
- 22:00 Сельта – Ліон
- 22:00 Ференцварош – Брага
Нагадаємо, сьогодні, 12 березня, також відбулися перші матчі 1/8 фіналу Ліги конференцій.