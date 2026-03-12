Болонья зіграла внічию з Ромою, Панатінаїкос у меншості переграв Бетіс в 1/8 фіналу Ліги Європи

У четвер, 12 березня, відбулися перші матчі 1/8 фіналу Ліги Європи сезону-2025/26.

У першому слоті відбулося чотири поєдинки. Так, Болонья вдома зіграла внічию з Ромою, водночас Астон Вілла на виїзді перемогла Лілль.

У ще одній зустрічі Панатінаїкос, граючи у меншості, з мінімальним рахунком переміг Бетіс, а Порту не дав врятувати нічию Штутгарту.

Ліга Європи-2025/26. 1/8 фіналу

Перші матчі, 12 березня

Болонья – Рома 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 – 50 Бернардескі, 1:1 – 71 Пеллегріні

Лілль – Астон Вілла 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – 61 Воткінс

Панатінаїкос – Бетіс 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 88 Таборда (пен)

Вилучення: 59 – Зарурі (Панатінаїкос), 87 – Льоренте (Бетіс)

Штутгарт – Порту 1:2 (1:2)

Голи: 0:1 – 21 Моффі, 0:2 – 27 Мора, 1:2 – 40 Ундав

22:00 Генк – Фрайбург

22:00 Ноттінгем Форест – Мідтьюлланд

22:00 Сельта – Ліон

22:00 Ференцварош – Брага

Нагадаємо, сьогодні, 12 березня, також відбулися перші матчі 1/8 фіналу Ліги конференцій.