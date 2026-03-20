Україна зберегла свою позицію в таблиці коефіцієнтів УЄФА після виходу Шахтаря у чвертьфінал ЛК

Микола Літвінов — 20 березня 2026, 01:38
Україна зберегла свою позицію в таблиці коефіцієнтів УЄФА після виходу Шахтаря у чвертьфінал ЛК
Україна утримує 25-ту сходинку в оновленому рейтингу коефіцієнтів УЄФА за підсумками матчів цього єврокубкового тижня.

Попри поразку від Леха у матчі-відповіді, донецький Шахтар приніс країні 0,125 бала завдяки виходу до чвертьфіналу Ліги конференцій, що дозволило збільшити загальний доробок до 25.037 бала. 

Очолює рейтинг досі Англія, на другій позиції перебуває Італія, а трійку лідерів замикає Іспанія. 

Усі клуби близьких конкурентів України в таблиці вже завершили свої виступи в поточному сезоні єврокубків. Найближчим сусідом у рейтингу залишається Румунія, яка перебуває на 24-му місці та має в активі 25.250 бала.

Таблиця коефіцієнтів УЄФА (станом на 20.03.2026)

  1. Англія (5/9 клубів) – 115.630 балів

  2. Італія (2/7) – 99.660

  3. Іспанія (6/8) – 95.234

  4. Німеччина (3/7) – 90.545

  5. Франція (2/7) – 81.569

  6. Португалія (3/5) – 71.566

  7. Нідерланди (1/6) – 67.762

  8. Бельгія (0/5) – 62.250

  9. Туреччина (0/5) – 51.875

  10. Чехія (0/5) – 48.525
    ...
    22. Угорщина (0/4) – 27.187
    23. Сербія (0/4) – 25.750
    24. Румунія (0/4) – 25.250
    25. Україна (1/4) – 25.037
    26. Словенія (0/4) – 24.468
    27. Азербайджан (0/4) – 22.937
    28. Росія (0) – 22.632
    29. Словаччина (0/4) – 22.37
    30. Болгарія (0/4) – 21.062

Нагадаємо, гра-відповідь Шахтаря проти Леха в 1/8 фіналу ЛК відбулася в Кракові та завершилася перемогою польської команди з рахунком 2:1 завдяки дублю Мікаеля Ісхака, проте у чвертьфінал завдяки сумарному результату 4:2 вийшов український клуб.

Тепер у наступній стадії змагань суперником Шахтаря стане нідерландський АЗ.

Таблиця коефіцієнтів УЄФА

