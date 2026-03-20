Україна зберегла свою позицію в таблиці коефіцієнтів УЄФА після виходу Шахтаря у чвертьфінал ЛК

Україна утримує 25-ту сходинку в оновленому рейтингу коефіцієнтів УЄФА за підсумками матчів цього єврокубкового тижня.

Попри поразку від Леха у матчі-відповіді, донецький Шахтар приніс країні 0,125 бала завдяки виходу до чвертьфіналу Ліги конференцій, що дозволило збільшити загальний доробок до 25.037 бала.

Очолює рейтинг досі Англія, на другій позиції перебуває Італія, а трійку лідерів замикає Іспанія.

Усі клуби близьких конкурентів України в таблиці вже завершили свої виступи в поточному сезоні єврокубків. Найближчим сусідом у рейтингу залишається Румунія, яка перебуває на 24-му місці та має в активі 25.250 бала.

Таблиця коефіцієнтів УЄФА (станом на 20.03.2026)

Англія (5/9 клубів) – 115.630 балів Італія (2/7) – 99.660 Іспанія (6/8) – 95.234 Німеччина (3/7) – 90.545 Франція (2/7) – 81.569 Португалія (3/5) – 71.566 Нідерланди (1/6) – 67.762 Бельгія (0/5) – 62.250 Туреччина (0/5) – 51.875 Чехія (0/5) – 48.525

22. Угорщина (0/4) – 27.187

23. Сербія (0/4) – 25.750

24. Румунія (0/4) – 25.250

25. Україна (1/4) – 25.037

26. Словенія (0/4) – 24.468

27. Азербайджан (0/4) – 22.937

28. Росія (0) – 22.632

29. Словаччина (0/4) – 22.37

30. Болгарія (0/4) – 21.062

Нагадаємо, гра-відповідь Шахтаря проти Леха в 1/8 фіналу ЛК відбулася в Кракові та завершилася перемогою польської команди з рахунком 2:1 завдяки дублю Мікаеля Ісхака, проте у чвертьфінал завдяки сумарному результату 4:2 вийшов український клуб.

Тепер у наступній стадії змагань суперником Шахтаря стане нідерландський АЗ.