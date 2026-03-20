Україна зберегла свою позицію в таблиці коефіцієнтів УЄФА після виходу Шахтаря у чвертьфінал ЛК
Україна утримує 25-ту сходинку в оновленому рейтингу коефіцієнтів УЄФА за підсумками матчів цього єврокубкового тижня.
Попри поразку від Леха у матчі-відповіді, донецький Шахтар приніс країні 0,125 бала завдяки виходу до чвертьфіналу Ліги конференцій, що дозволило збільшити загальний доробок до 25.037 бала.
Очолює рейтинг досі Англія, на другій позиції перебуває Італія, а трійку лідерів замикає Іспанія.
Усі клуби близьких конкурентів України в таблиці вже завершили свої виступи в поточному сезоні єврокубків. Найближчим сусідом у рейтингу залишається Румунія, яка перебуває на 24-му місці та має в активі 25.250 бала.
Таблиця коефіцієнтів УЄФА (станом на 20.03.2026)
Англія (5/9 клубів) – 115.630 балів
Італія (2/7) – 99.660
Іспанія (6/8) – 95.234
Німеччина (3/7) – 90.545
Франція (2/7) – 81.569
Португалія (3/5) – 71.566
Нідерланди (1/6) – 67.762
Бельгія (0/5) – 62.250
Туреччина (0/5) – 51.875
Чехія (0/5) – 48.525
...
22. Угорщина (0/4) – 27.187
23. Сербія (0/4) – 25.750
24. Румунія (0/4) – 25.250
25. Україна (1/4) – 25.037
26. Словенія (0/4) – 24.468
27. Азербайджан (0/4) – 22.937
28. Росія (0) – 22.632
29. Словаччина (0/4) – 22.37
30. Болгарія (0/4) – 21.062
Нагадаємо, гра-відповідь Шахтаря проти Леха в 1/8 фіналу ЛК відбулася в Кракові та завершилася перемогою польської команди з рахунком 2:1 завдяки дублю Мікаеля Ісхака, проте у чвертьфінал завдяки сумарному результату 4:2 вийшов український клуб.
Тепер у наступній стадії змагань суперником Шахтаря стане нідерландський АЗ.