Ігоре Михайловичу, не турбуйте мене з цим питанням: форвард Динамо не поспішає продовжувати контракт

Нападник Динамо Київ Матвій Пономаренко наразі не розглядає продовження контракту з клубом.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, форвард попросив президента клубу Ігоря Суркіса не турбувати його відносно цього питання до завершення поточного сезону.

"Була в мене розмова з президентом Динамо, і він розповів, що насправді звертався до Пономаренка. Йшлося про те, щоб перепідписати, оновити контракт, адже ми всі розуміємо, що у Пономаренка напівдитячий контракт із Динамо. Він також, як і у Мендози, діє до 31 грудня 2028 року.

За словами президента Динамо, Пономаренко відповів йому так: "Ігоре Михайловичу, я вас дуже прошу – зараз не турбуйте мене з цим питанням. Дайте дограти сезон, зосередитися, а потім сядемо й усе обговоримо", – повідомив журналіст Михайло Співаковський.

Напередодні президент київського Динамо Ігор Суркіс розповів, що якщо побачить якусь конкретну пропозицію по нападнику Матвію Пономаренку, тоді буде її обговорювати.

Зазначимо, що Пономаренко проводить відмінний сезон, у якому забив 22 голи та віддав 2 асисти у 28-ти поєдинках в усіх турнірах.

Портал Transfermarkt оцінює вартість молодого нападника у 6 мільйонів євро. Матвій впевнений, що зможе тріумфувати у перегонах найкращих бомбардирів поточного розіграшу УПЛ-2025/26. Динамівець вийшов в одноосібні лідери, забивши 11 м'ячів лише у 13 іграх.