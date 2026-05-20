Поставили жирну крапку: Суркіс – про перемогу Динамо у фіналі Кубку України

Президент київського Динамо Ігор Суркіс прокоментував перемогу свого клубу над Черніговом у фіналі Кубку України, наголосивши, що сезон все одно вийшов невдалим.

Про це він сказав у коментарі УПЛ ТБ.

"Я розумів, що ми переважаємо суперника в класі та повинні здобути перемогу для наших уболівальників. Вважаю, що сезон вийшов невдалим, але Кубок у нас. Я бачу, що хлопці радіють. Сподіваюся, що в наступному сезоні ми будемо боротися і за чемпіонство, адже золоті медалі нам дуже пасують. Трофей – це трофей, це історія.



Я вдячний Олександру Шовковському, тому що перемога над Шахтарем відкрила нам шлях до фіналу. Вдячний йому за це, тоді був дуже важкий матч. Тепер ми поставили жирну крапку. Я знав, що тепер у нас із Шахтарем по 40 трофеїв. Я знаю всю статистику. Це важливо для вболівальників, а ми повинні готуватися і провести наступний сезон набагато краще", – зазначив Суркіс.