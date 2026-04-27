Суркіс – про долю Пономаренка у Динамо: Ми з ним продовжимо контракт

Президент київського Динамо Ігор Суркіс розповів, що якщо побачить якусь конкретну пропозицію по нападнику Матвію Пономаренку, тоді буде її обговорювати.

Його слова наводить сайт киян.

Власник столичного гранда переконаний, що їм вдасться пролонгувати співпрацю із забивним 20-річним форвардом.

"Коли пишуть в Інтернеті те чи інше, то мене це ніяк не турбує. Пономаренко – наш гравець. Ми з ним продовжимо контракт. Я в цьому не сумніваюся.

В нього поточний контракт до 2028 року. Він молодий хлопець, лише одружився. Дай Бог, щоб у нього все було гаразд. Він наш вихованець. З 7 років перебуває у Динамо. Він дуже хороший хлопець, талановитий. Дай Бог, щоб у нього було все так, як іде зараз", – сказав Суркіс.