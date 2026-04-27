Суркіс – про долю Пономаренка у Динамо: Ми з ним продовжимо контракт
Президент київського Динамо Ігор Суркіс розповів, що якщо побачить якусь конкретну пропозицію по нападнику Матвію Пономаренку, тоді буде її обговорювати.
Його слова наводить сайт киян.
Власник столичного гранда переконаний, що їм вдасться пролонгувати співпрацю із забивним 20-річним форвардом.
"Коли пишуть в Інтернеті те чи інше, то мене це ніяк не турбує. Пономаренко – наш гравець. Ми з ним продовжимо контракт. Я в цьому не сумніваюся.
В нього поточний контракт до 2028 року. Він молодий хлопець, лише одружився. Дай Бог, щоб у нього все було гаразд. Він наш вихованець. З 7 років перебуває у Динамо. Він дуже хороший хлопець, талановитий. Дай Бог, щоб у нього було все так, як іде зараз", – сказав Суркіс.
Відзначимо, що Пономаренко проводить відмінний сезон, у якому забив 22 голи та віддав 2 асисти у 28-ти поєдинках в усіх турнірах.
Портал Transfermarkt оцінює вартість молодого нападника у 6 мільйонів євро. Матвій впевнений, що зможе тріумфувати у перегонах найкращих бомбардирів поточного розіграшу УПЛ-2025/26. Динамівець вийшов в одноосібні лідери, забивши 11 м'ячів лише у 13 іграх.
Раніше повідомлялось, що англійський Бтрентфорд зацікавився форвардом киян.