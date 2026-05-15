Суркіс пояснив, чому Динамо змінює директора академії вперше за 15 років
Президент київського Динамо Ігор Суркіс висловився про відхід директора академії Олександра Іщенка після завершення нинішнього сезону.
Його слова передає Sport-express.
Він заявив, що вдячний досвідченому фахівцю за роботу протягом 15 років на цій посаді. При цьому вони не припиняють остаточно співпрацю, тож спеціаліст залишиться у структурі Динамо.
"Іщенко – це людина з великої літери. Він фактично відродив академію Динамо. Саме завдяки йому Динамо грає своїми талантами, часом по десять наших вихованців виходять в основному складі. Забарний, Ванат, Миколенко, Циганков – це продукт роботи Іщенка. Десятки вихованців грають як за кордоном, так і в Україні: Царенко, Дячук, Сирота та багато інших. Якщо я почну перераховувати всіх, то не вистачить паперу, щоб їх записати. Його робота, як бачите, високо оцінюється не тільки в Україні, а й у Європі. Іщенко – прекрасний фахівець.
Ми шукаємо на його місце людину з однієї простої причини – Олександр Олексійович підійшов до такого віку, що йому важко справлятися з обов'язками на цій посаді, про що він сам мені сказав. Але він обов'язково залишиться працювати у структурі Динамо, тому що в нього приголомшливі організаторські здібності. Щодо посади директора академії, то поки немає рішення, хто її очолить. Ми шукаємо кандидата", – сказав Суркіс.
Раніше сам Іщенко підтвердив інформацію про те, що залишить свою посаду, яку обіймав із 2011 року. Ходять розмови, що його може замінити спортивний директор Ужгорода Сергій Білан.