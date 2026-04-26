Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Ярмоленко перетнув позначку в 120 голів та майже наздогнав Реброва у списку найкращих бомбардирів УПЛ

Олексій Мурзак — 26 квітня 2026, 20:35
ФК Динамо Київ

Вінгер київського Динамо Андрій Ярмоленко відзначився дублем у матчі проти Кривбаса в межах 25 туру Української Прем'єр-ліги.

Тепер у його активі 121 забитий гол за всю історію виступів в чемпіонаті України.

Найближчим орієнтиром для Ярмоленка залишається Сергій Ребров, який випереджає свого земляка на 2 голи.

Як відомо, очолює рейтинг найкращих бомбардирів першості в історії Максим Шацьких (124 забиті м'ячі).

Наразі півзахисник киян залишається єдиним з чинних футболістів, які в теорії можуть перебити цей рекорд. Зазначимо, що до завершення поточного сезону залишилося 5 турів.

Найкращі бомбардири в історії чемпіонату України:

  1. Максим Шацьких — 124 голи
  2. Сергій Ребров — 123 голи
  3. Андрій Ярмоленко — 121 гол
  4. Євген Селезньов — 117 голів
  5. Андрій Воробей — 105 голів
  6. Жуніор Мораес — 103 голи

Нагадаємо, матч Кривбаса з Динамо став найрезультативнішим в історії чемпіонатів України і не тільки. Досі жодного разу в одному поєдинку не було забито 11 м'ячів.

Динамо Київ Чемпіонат України, УПЛ Андрій Ярмоленко

Динамо Київ

Останні новини