Ярмоленко перетнув позначку в 120 голів та майже наздогнав Реброва у списку найкращих бомбардирів УПЛ
Вінгер київського Динамо Андрій Ярмоленко відзначився дублем у матчі проти Кривбаса в межах 25 туру Української Прем'єр-ліги.
Тепер у його активі 121 забитий гол за всю історію виступів в чемпіонаті України.
Найближчим орієнтиром для Ярмоленка залишається Сергій Ребров, який випереджає свого земляка на 2 голи.
Як відомо, очолює рейтинг найкращих бомбардирів першості в історії Максим Шацьких (124 забиті м'ячі).
Наразі півзахисник киян залишається єдиним з чинних футболістів, які в теорії можуть перебити цей рекорд. Зазначимо, що до завершення поточного сезону залишилося 5 турів.
Найкращі бомбардири в історії чемпіонату України:
- Максим Шацьких — 124 голи
- Сергій Ребров — 123 голи
- Андрій Ярмоленко — 121 гол
- Євген Селезньов — 117 голів
- Андрій Воробей — 105 голів
- Жуніор Мораес — 103 голи
Нагадаємо, матч Кривбаса з Динамо став найрезультативнішим в історії чемпіонатів України і не тільки. Досі жодного разу в одному поєдинку не було забито 11 м'ячів.