Ярмоленко перетнув позначку в 120 голів та майже наздогнав Реброва у списку найкращих бомбардирів УПЛ

Вінгер київського Динамо Андрій Ярмоленко відзначився дублем у матчі проти Кривбаса в межах 25 туру Української Прем'єр-ліги.

Тепер у його активі 121 забитий гол за всю історію виступів в чемпіонаті України.

Найближчим орієнтиром для Ярмоленка залишається Сергій Ребров, який випереджає свого земляка на 2 голи.

Як відомо, очолює рейтинг найкращих бомбардирів першості в історії Максим Шацьких (124 забиті м'ячі).

Наразі півзахисник киян залишається єдиним з чинних футболістів, які в теорії можуть перебити цей рекорд. Зазначимо, що до завершення поточного сезону залишилося 5 турів.

Найкращі бомбардири в історії чемпіонату України:

Максим Шацьких — 124 голи Сергій Ребров — 123 голи Андрій Ярмоленко — 121 гол Євген Селезньов — 117 голів Андрій Воробей — 105 голів Жуніор Мораес — 103 голи

Нагадаємо, матч Кривбаса з Динамо став найрезультативнішим в історії чемпіонатів України і не тільки. Досі жодного разу в одному поєдинку не було забито 11 м'ячів.