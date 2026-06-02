Гецко оцінив вплив Ярмоленка на збірну України: Це одна з причин, чому збірна не потрапила на ЧС

Ексфутболіст збірної України Іван Гецко висловився про повернення Андрія Ярмоленка у національну команду.

Про нього він висловився у коментарі NV.

Колишній нападник розповів, що йому сподобалося післяматчеве інтерв'ю досвідченого динамівця, у якому було видно, що він має велику надію на продовження виступів у синьо-жовтій футболці.

За його словами, хтось вже ставив на ньому хрест, але виявилося, що 36-річний вінгер ще може непогано пограти за національну команду.

Гецко зазначив, що, можливо, Ярмоленка не вистачає на повний матч, але орієнтовно протягом 60 хвилин гри він може бути дуже корисним команді.

Колишній футболіст львівських Карпат оцінив важливість голу Ярмоленка для збірної у ворота Польщі. Нагадаємо, що вінгер Динамо подвоїв перевагу України, встановивши остаточний рахунок зустрічі 2:0. Саме Андрій став "Левом матчу".

"Чесно кажучи, я вже говорив вам, що був дуже незадоволений тим, що в ті важкі часи для збірної України, коли вона ще мала реальний шанс потрапити на чемпіонат світу, його відсторонили від команди. Це було неправильно. На мою думку, це одна з причин, чому збірна не потрапила на чемпіонат світу. Тому що це футболіст високого класу. По-перше. По-друге, він авторитетний гравець, на якого можуть рівнятися інші. Він міг підняти атмосферу в команді, міг завести партнерів, міг і крикнути, і гаркнути, коли треба. Такі характеристики повинні бути в команді. І нічого б не сталося, якби він був у заявці. Але клімат і атмосфера в команді були б зовсім іншими. І повторюся, на мій погляд, це одна з причин, чому збірна не потрапила на чемпіонат світу", – сказав ексгравець "синьо-жовтих".

Гецко висловив свою думку щодо того, чи варто Ярмоленку закінчувати зі збірною та футбольною кар'єрою загалом.

"Ви бачили, як у нього горіли очі? Коли ви востаннє бачили такого Ярмоленка? Якщо чесно, я давно його таким не бачив. Він був щасливою людиною. Було дуже приємно спостерігати, що він задоволений і результатом, і своєю грою, і підходом тренерського штабу, і командою. Усе виглядало якнайкраще", – наголосив Гецко.

Відзначимо, що Ярмоленку вдалося стати найстаршим автором голу в історії національної команди, побивши рекорд Андрія Шевченка. Також динамівець впритул наблизився до іншого досягнення очільника УАФ. Лише один гол залишилося забити Ярмоленку, аби повторити рекорд найкращого бомбардира в історії збірної.

Новий головний тренер України Андреа Мальдера повернув досвідченого футболіста Динамо до збірної, якого раніше ігнорував Сергій Ребров.

Перед грою з поляками Ярмоленко востаннє грав у синьо-жовтій футболці ще 23 березня 2025 року, коли отримав лише одну ігрову хвилину у матчі проти Бельгії (поразка 0:3).

Загалом за спиною 36-річного футболіста 126 поєдинків за головну команду країни.