Ярмоленко оцінив переможне повернення у збірну України: На футбольному полі я кайфував

Досвідчений вінгер київського Динамо Андрій Ярмоленко висловився про свій перший за тривалий час матч у футболці збірної України.

Про це він розповів в етері MEGOGO.

Він подякував новому головному тренеру Андреа Мальдері за довіру та камбек у національну команду.

Також Ярмоленко (47 м'ячів) відреагував на те, що до повторення рекорду Андрія Шевченка (48) у збірній йому залишається забити лише один гол.

"Я завжди говорив і продовжую говорити, що рекорди – це, звичайно, добре, але найголовніше – допомагати команді, допомагати молодим гравцям на футбольному полі, в тренувальному процесі. Про рекорди я знаю, але намагаюся про них не про них не думати. Найголовніше – давати користь, допомагати молодим футболістам прогресувати", – заявив динамівець.

36-річний футболіст прокоментував те, що він став найстаршим автором голу в історії української національної команди, побивши рекорд Шевченка.

Ярмоленко розповів, яку установку отримав від Мальдери перед грою з Польщею (перемога 2:0).

"Якщо чесно, багато чого просили. В нас останні три дні було дуже багато теорії. Нам прямо розжовували, показували, куди бігти, що робити в різних ситуаціях. Не було якогось конкретного завдання. Якщо чесно, на футбольному полі я кайфував. Можливо, не все виходило, але коли на полі ти думаєш постійно, де тобі займати позицію, що тобі треба робити – то це класно. Я отримав величезне задоволення", – зазначив правий вінгер.

Ярмоленко розповів, чи зрозумів загальні ідеї нового головного тренера.

"Звичайно, нам пояснили. Я думаю, що потрібен час, щоб показувати більш якісний футбол, але в якихось окремих епізодах ми, думаю, показували непоганий футбол, який сподобався нашим уболівальникам, сподіваюся", – відповів футболіст киян.

Також своєю думкою після перемоги поділився півзахисник донецького Шахтаря Олег Очеретько.

Вже 7 червня "синьо-жовті" проведуть контрольну гру проти Данії. Початок – о 19:30 (за київським часом).