Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Президент Динамо розкрив майбутнє найкращого бомбардира УПЛ

Софія Кулай — 25 червня 2026, 02:33
Президент Динамо розкрив майбутнє найкращого бомбардира УПЛ
Матвій Пономаренко
ФК Динамо Київ

Президент київського Динамо Ігор Суркіс розповів, чи збираються кияни продавати Матвія Пономаренка на тлі трансферу нападника юнацької команди ПСЖ U-19 П'єра Мунгенге.

Його слова передає Український футбол.

Він підтвердив, що придбання 18-річного форварда здійснено під основу, аби створити здорову конкуренцію Пономаренку, якого "біло-сині" не планують наразі продавати.

"Так, ми беремо його під основу. А конкуренція повинна бути обов'язково, ви ж маєте це розуміти. Поки що Пономаренко не продається. Ми на нього розраховуємо", – заявив Суркіс.

Раніше Суркіс детальніше висловився про трансфер Мунгенге.

У сезоні-2025/26 Пономаренко відзначився 24 голами у 31-му матчі на клубному рівні. Матвій став найкращим бомбардиром УПЛ, випередивши Пилипа Будківського із луганської Зорі та Андрія Сторчоуса з Кудрівки.

У середині червня 2026-го повідомлялося, що Динамо відмовило дортмундській Боруссії, яка зацікавилася 20-річним форвардом збірної України. Пономаренко має чинний контракт зі столичним грандом до кінця 2028-го.

Портал Transfermarkt оцінює вартість Матвія у 12 мільйонів євро.

Читайте також :
Форвард Динамо потрапив до сфери інтересів низки європейських клубів
Динамо Київ Ігор Суркіс Матвій Пономаренко

Ігор Суркіс

Нам дуже пощастило: Суркіс – про трансфер нападника ПСЖ
Палкін відповів Суркісу на слова про "збірну Бразилії"
Ігор Суркіс привітав Забарного з перемогою в Лізі чемпіонів
Поставили жирну крапку: Суркіс – про перемогу Динамо у фіналі Кубку України
Суркіс пояснив, чому Динамо змінює директора академії вперше за 15 років

Останні новини