Президент Динамо розкрив майбутнє найкращого бомбардира УПЛ

Президент київського Динамо Ігор Суркіс розповів, чи збираються кияни продавати Матвія Пономаренка на тлі трансферу нападника юнацької команди ПСЖ U-19 П'єра Мунгенге.

Його слова передає Український футбол.

Він підтвердив, що придбання 18-річного форварда здійснено під основу, аби створити здорову конкуренцію Пономаренку, якого "біло-сині" не планують наразі продавати.

"Так, ми беремо його під основу. А конкуренція повинна бути обов'язково, ви ж маєте це розуміти. Поки що Пономаренко не продається. Ми на нього розраховуємо", – заявив Суркіс.

Раніше Суркіс детальніше висловився про трансфер Мунгенге.

У сезоні-2025/26 Пономаренко відзначився 24 голами у 31-му матчі на клубному рівні. Матвій став найкращим бомбардиром УПЛ, випередивши Пилипа Будківського із луганської Зорі та Андрія Сторчоуса з Кудрівки.

У середині червня 2026-го повідомлялося, що Динамо відмовило дортмундській Боруссії, яка зацікавилася 20-річним форвардом збірної України. Пономаренко має чинний контракт зі столичним грандом до кінця 2028-го.

Портал Transfermarkt оцінює вартість Матвія у 12 мільйонів євро.