Нам дуже пощастило: Суркіс – про трансфер нападника ПСЖ

Президент Динамо Ігор Суркіс розповів деталі трансферу нападника юнацької команди ПСЖ U-19 П'єра Мунгенге.

Його слова передає Український футбол.

Суркіс зізнався, що переговори були надскладними, а сам перехід здавався майже нереальним.

"Я особисто займався цим трансфером. Три тижні напруженої роботи, день за днем. Скажу, що нам дуже пощастило. За цим хлопцем полювала більшість клубів Ліги 1.

Я запросив Мунгенге до Києва. Він приїхав на три дні зі своїми агентами та представниками родини. І нам зіграло на руку те, що в ці дні не було обстрілів. Це відіграло ключову роль. Дай Боже, щоб хлопець заграв у Динамо і все було добре.

Я сказав, що в Динамо він зможе побудувати гарну кар'єру. Треба ж із чогось починати. Ми показали йому базу, розповіли історію клубу. Інфраструктура Динамо справила на Мунгенге величезне враження. Ми привезли його в Україну на моїй особистій машині, три дні водили його по Києву, показували місто. Хлопець побачив, що життя в столиці, незважаючи на війну, триває", – сказав президент "біло-синіх".