Нам дуже пощастило: Суркіс – про трансфер нападника ПСЖ
Президент Динамо Ігор Суркіс розповів деталі трансферу нападника юнацької команди ПСЖ U-19 П'єра Мунгенге.
Його слова передає Український футбол.
Суркіс зізнався, що переговори були надскладними, а сам перехід здавався майже нереальним.
"Я особисто займався цим трансфером. Три тижні напруженої роботи, день за днем. Скажу, що нам дуже пощастило. За цим хлопцем полювала більшість клубів Ліги 1.
Я запросив Мунгенге до Києва. Він приїхав на три дні зі своїми агентами та представниками родини. І нам зіграло на руку те, що в ці дні не було обстрілів. Це відіграло ключову роль. Дай Боже, щоб хлопець заграв у Динамо і все було добре.
Я сказав, що в Динамо він зможе побудувати гарну кар'єру. Треба ж із чогось починати. Ми показали йому базу, розповіли історію клубу. Інфраструктура Динамо справила на Мунгенге величезне враження. Ми привезли його в Україну на моїй особистій машині, три дні водили його по Києву, показували місто. Хлопець побачив, що життя в столиці, незважаючи на війну, триває", – сказав президент "біло-синіх".
Суркіс не став розкривати фінансові деталі трансферу, але запевнив, що клуб пішов на солідні витрати.
"Сума трансферу? Повірте мені, він обійшовся не менше, ніж якби я купив топового гравця.
Хто запропонував Мунгенге? На Динамо вийшли французькі агенти, з якими я добре знайомий ще з тих часів, коли купував Юнеса Беланду. Вони не дуже вірили, але сказали: "Спробуй". Чесно кажучи, я сам не вірив, що ми можемо підписати гравця ПСЖ, але вступив у переговори і зрозумів, що можна спробувати. Ми вчепилися в Мунгенге мертвою хваткою. Сіли за стіл переговорів з батьками, з агентами, і все вдалося", – підсумував Суркіс.
Нагадаємо, контракт Мунгенге набере чинності 1 липня та буде розрахований на три роки – до літа 2029 року.
За даними порталу Transfermarkt, вартість форварда становить 2 мільйони євро.
Раніше повідомлялося, що румунський форвард Динамо Владіслав Бленуце влітку може залишити столичний клуб.