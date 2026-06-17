Динамо відмовило німецькому гранду в продажі Пономаренка – агент

Боруссія Дортмунд запропонувала Динамо за форварда Матвія Пономаренка 20 мільйонів євро, однак кияни відмовили німцям у трансфері.

Про це повідомив Аркадій Запорожану, агент іншого нападника столичного клубу, Владіслава Бленуце, слова якого наводить Prosport.ro.

"Динамо завжди має амбіції пройти якомога далі в Лізі чемпіонів, Лізі Європи та Лізі конференцій. Але зараз клуб не має таких фінансових можливостей, як раніше, тому прагне продавати молодих гравців, таких як Пономаренко.

Наскільки мені відомо, дортмундська Боруссія запропонувала за цього футболіста 20 мільйонів євро, але Динамо запросило 25, тому ця пропозиція була відхилена", – сказав Запорожану.

У 2025/26 Пономаренко забив 13 м'ячів у 15 матчах, а також відзначився 2 голами в Кубку України, 1 голом у єврокубках, 1 голом за національну збірну України, 8 голами в Національній лізі U-19 та 1 голом на ЧС-2025 (U-20), ставши найкращим молодим футболістом сезону УПЛ.

Він також став найкращим бомбардиром, випередивши Пилипа Будківського (Зоря) та Андрія Сторчоуса (Кудрівка).