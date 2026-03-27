Винен не тільки Ребров, а й ми всі: Суркіс – про розгромну поразку України від Швеції

Президент Динамо Ігор Суркіс прокоментував поразку збірної України від Швеції (1:3) у півфіналі плейоф відбору на чемпіонат світу-2026, а також висловився щодо дебюту форварда Матвія Пономаренка.

Про це голова київського клубу розповів в інтервʼю "Чемпіону".

"На тлі такого результату мені б не хотілося комусь ставити оцінки. Тому що це негативний результат перш за все для України. Звісно, холодець молодець, у нього все попереду. Але не треба задирати носа – треба працювати", – наголосив Суркіс.

За словами президента Динамо, вся команда разом із тренерським штабом робила максимум, щоб пробитися на Мундіаль, але у футболі не завжди все залежить від бажання.

"І головний тренер, і хлопці прагнули потрапити на чемпіонат світу. Це найвища точка, куди можна дійти у футболі. Але це гра, тут неможливо все спрогнозувати. Не можна говорити, що винен тільки тренер чи тільки гравці. Винні всі – і ми, функціонери, і вся система. Футбол не залежить від однієї людини".

Також Ігор Суркіс звернув увагу на складні обставини, в яких перебуває український футбол через війну, що суттєво впливає на підготовку та виступи збірної.

"У нас іде війна. Ми не можемо грати вдома. Такий матч, як зі Швецією, якби він відбувся у Києві чи Львові, я впевнений – ми б його не програли. Хлопці добираються по 30–36 годин, потім виходять і грають на максимальних пульсах. Це дуже важко", – пояснив він.

Нагадаємо, Пономаренко став автором голу престижу України, встановивши остаточний рахунок зустрічі 1:3 на користь шведів.

У поточному сезоні нападник киян забив 10 голів у 16 іграх у всіх матчах за першу команду "синьо-білих" та очолив гонку бомбардирів УПЛ.

Напередодні стало відомо, що Пономаренко привернув увагу скаутів Боруссії Дортмунд і Лейпцига.

Раніше повідомлялося, що фіаско у півфінальному поєдинку раунду плейоф у відборі на чемпіонат світу-2026 з футболу позбавило УАФ та збірну України шансів на призові, які складають мільйони доларів.