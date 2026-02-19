Судаков – про адаптацію у Бенфіці: Це навіть на 5 відсотків не можна порівняти з Україною

Атакувальний півзахисник збірної України Георгій Судаков висловився про процес адаптації у лісабонській Бенфіці.

Про це він заявив у коментарі Youtube-каналу MEGOGO СПОРТ.

23-річний футболіст запевнив, що ще на усі сто відсотків не адаптувався у Португалії. Судаков розповів про великі фізичні навантаження, кількість матчів та зовсім іншу динаміку ігор, аніж в УПЛ, а ще до цього всього "орли" виступають у Лізі чемпіонів. За його словами, у Бенфіки за місяць було по 7-8 зустрічей, які відбувались кожні 2-3 дні.

Георгій додав, що відчує більший тиск на себе, аніж був у донецькому Шахтарі.

"У Бенфіці більший тиск, ніж в Шахтарі? Звичайно. Тут тиск усюди і завжди – медіа, фанати. На кожну гру ходить мінімум 50 тисяч, за клуб вболіває близько 6 мільйонів тільки в Португалії, якщо не більше. Тут люди просто фанатіють від футболу, від Бенфіки, тут кожен день обговорюють футбол, твою гру, твоє життя. Це навіть на 5 відсотків не можна порівняти з Україною. Якщо я раніше думав, що, умовно, Ігор Циганик обговорює мене десь у Youtube, я про це ще якось вагався і думав – то я розумію, що це дитячий садок порівняно з тим, що зараз відбувається", – сказав півзахисник "орлів".

Нагадаємо, що Судаков виступає за лісабонський колектив з кінця серпня 2025-го. Клуби домовились про оренду до кінця поточного сезону-2025/26. Також угода включає обов'язкову опціою викупу.

У футболці португальської команди українець вже провів 33 матчі (4 голи та стільки ж асистів). Якщо на старті Георгій став гравцем основи, то в останніх поєдинках півзахисник збірної України втратив довіру Жозе Моурінью.

Раніше головний тренер Бенфіки назвав недолік, яки потрібно виправити Судакова. Український журналіст і коментатор Володимир Звєров заявив, що зменшення ігрового тонусу Георгія є поганою новиною перед викликом у збірну України.

Відзначимо, що у крайній грі проти мадридського Реала у плейоф Ліги чемпіонів (поразка 0:1) Судаков вийшов на заміну. Георгій замінив на 74-й хвилині Андреаса Шельдерупа. За цей короткий час українець встиг заробити жовту картку. Сумарно у двох останніх зустрічах чемпіонату Португалії ексгравець Шахтаря провів на полі лише 28 хвилин.

Наступний поєдинок Бенфіки відбудеться 21 лютого. "Орли" приймуть АВС. Початок – о 20:00 (за Києвом).