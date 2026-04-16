Бенфіка ухвалила рішення розпрощатися з гравцем збірної України – ЗМІ

Олексій Мурзак — 16 квітня 2026, 19:11
Бенфіка ухвалила рішення розпрощатися з гравцем збірної України – ЗМІ
Георгій Судаков
Getty Images

Український півзахисник Бенфіки Георгій Судаков вже влітку може покинути лісабонський клуб.

Про це повідомляє видання Record.

За інформацією джерела, тренерський штаб "орлів" на чолі з Жозе Моурінью незадоволений грою 23-річного футболіста.

Окрім Судакова, на трансфер також будуть виставлені захисник Сідні Кабрал, опорний хавбек Ману Сілва, вінгер Брума та форвард Франьо Іванович.

Видання також пише, що у послугах Судакова зацікавлені клуби з Туреччини та Саудівської Аравії, які португальська команда готова розглянути вже влітку.

Георгій загалом провів за Бенфіку 36 матчів, у яких забив 4 голи та віддав 5 результативних передач.

Раніше повідомлялося, що сам Моурінью може влітку очолити англійський Ньюкасл.

Бенфіка Георгій Судаков

Георгій Судаков

