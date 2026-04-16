Бенфіка ухвалила рішення розпрощатися з гравцем збірної України – ЗМІ
Георгій Судаков
Український півзахисник Бенфіки Георгій Судаков вже влітку може покинути лісабонський клуб.
Про це повідомляє видання Record.
За інформацією джерела, тренерський штаб "орлів" на чолі з Жозе Моурінью незадоволений грою 23-річного футболіста.
Окрім Судакова, на трансфер також будуть виставлені захисник Сідні Кабрал, опорний хавбек Ману Сілва, вінгер Брума та форвард Франьо Іванович.
Видання також пише, що у послугах Судакова зацікавлені клуби з Туреччини та Саудівської Аравії, які португальська команда готова розглянути вже влітку.
Георгій загалом провів за Бенфіку 36 матчів, у яких забив 4 голи та віддав 5 результативних передач.
Раніше повідомлялося, що сам Моурінью може влітку очолити англійський Ньюкасл.