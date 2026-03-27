Соромно перед усією країною: Судаков – про виліт України в кваліфікації на ЧС-2026

Півзахисник збірної України Георгій Судаков прокоментував поразку "синьо-жовтих" від Швеції у матчі 1/2 фіналу плейоф відбору на ЧС-2026, зазначивши, що це сором.

Про це він сказав у коментарі для Ютуб-каналу журналіста Олександра Гливинського.

"Мені важко щось сказати. Можу підтвердити слова Віталія Миколенка: трохи соромно за таку гру. Навіть не трохи, а просто соромно перед усією країною.

Велика кількість командних, індивідуальних і тактичних помилок. Прості голи пропустили, після 0:2 було складно. Дьокереш? Гравець такого класу, що йому дають три шанси – він усе забив. Якісь шанси у нас були, але... Важко підібрати слова", – сказав Судаков.

Свій наступний матч "синьо-жовті" проведуть 31 березня. Вони зіграють товариську гру з Албанією.

Раніше на непотрапляння України на ЧС-2026 відреагував очільник УАФ Андрій Шевченко.