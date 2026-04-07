Бенфіка з Трубіним та Судаковим втратила перемогу у матчі з Каса Піа у чемпіонаті Португалії

Олександр Булава — 7 квітня 2026, 00:49
Бенфіка на виїзді зіграла внічию з Каса Піа у 28-му турі чемпіонату Португалії.

Зустріч завершилась з рахунком 1:1.

Бенфіка відкрила рахунок стараннями півзахисника Річарда Ріоса, який замкнув подачу з флангу на 68-й хвилині гри. Господарі відігрались за 10 хвилин, коли голом відзначився Рафаель Бріто.

Український воротар Анатолій Трубін розпочав зустріч у стартовому складі, в той час, як Георгій Судаков вийшов на заміну на 70-й хвилині зустрічі.

Чемпіонат Португалії
28 тур, 6 квітня

Каса Піа – Бенфіка 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 – 68 Ріос, 1:1 – 78 Бріто

Напередодні гравець португальської Бенфіки Джанлука Престіанні прокоментував звинувачення у расизмі на свою адресу від Вінісіуса Жуніора під час матчу 1/16 фіналу Ліги чемпіонів проти мадридського Реала (0:1 на користь "вершкових").

Я не расист: Престіанні відповів на звинувачення від Вінісіуса та Мбаппе
Барселона цікавиться одноклубником Трубіна та Судакова
Бенфіку Судакова та Трубіна оштрафували за расистські вигуки вболівальників у матчі ЛЧ проти Реала
Моурінью назвав гравця, який мав опинитись у заявці Швеції на гру з Україною, проте був проігнорований
Бенфіка з Трубіним та Судаковим "всуху" перемогла Гімарайнш у 27 турі Ліги Португалії: відомі оцінки українців

