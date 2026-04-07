Бенфіка з Трубіним та Судаковим втратила перемогу у матчі з Каса Піа у чемпіонаті Португалії

Бенфіка на виїзді зіграла внічию з Каса Піа у 28-му турі чемпіонату Португалії.

Зустріч завершилась з рахунком 1:1.

"Орли" стараннями півзахисника Річарда Ріоса, який замкнув подачу з флангу на 68-й хвилині гри. Господарі відігрались за 10 хвилин, коли голом відзначився Рафаель Бріто.

Український воротар Анатолій Трубін розпочав зустріч у стартовому складі, в той час, як Георгій Судаков вийшов на заміну на 70-й хвилині зустрічі.

Чемпіонат Португалії

28 тур, 6 квітня

Каса Піа – Бенфіка 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 – 68 Ріос, 1:1 – 78 Бріто

Турнірна таблиця чемпіонату Португалії

Standings provided by Sofascore

Напередодні гравець португальської Бенфіки Джанлука Престіанні прокоментував звинувачення у расизмі на свою адресу від Вінісіуса Жуніора під час матчу 1/16 фіналу Ліги чемпіонів проти мадридського Реала (0:1 на користь "вершкових").