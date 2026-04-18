Український півзахисник потрапив до сфери інтересів клубу Ла Ліги

Український півзахисник Бенфіки Георгій Судаков потрапив до сфери інтересів Сельти.

Про це повідомляє El Gol Digital.

За інформацією видання, клуб із Віго вивчає можливість запрошення кількох футболістів Бенфіки, включаючи Франьо Івановича та Бруму, проте саме перехід Судакова виглядає для іспанців найбільш пріоритетним та перспективним варіантом.

Судаков в дебютному сезоні за Бенфіку провів 36 матчів, на його рахунку 4 голи і 5 асистів. Transfermarkt оцінює Георгія в 28 мільйонів євро.

Напередодні повідомлялося, що тренерський штаб "орлів" на чолі з Жозе Моурінью незадоволений грою 23-річного футболіста та готовий розглянути пропозиції щодо його продажу вже влітку.