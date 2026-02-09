Моурінью назвав недолік Судакова, який треба виправити

Головний тренер Бенфіки Жозе Моурінью після перемоги над Альверкою (2:1) у матчі 21 туру португальської Прімейра-ліги висловився про атакувальних гравців своєї команди, згадавши й про Георгія Судакова.

Його слова цитує пресслужба "орлів".

Спеціаліст заявив, що любить футболістів, які є жадібними до голів, але наразі в його обоймі майже немає таких виконавців.

"Подивіться на статистичну історію наших гравців атаки. Скільки голів за кар'єру забили Престіанні, Судаков, Шельдеруп? А ми говоримо про дуже хороших гравців, які гарно прогресують у багатьох аспектах гри, але нам потрібно покращити їхні показники. Атакувальні гравці повинні переступити позначку в десять голів, тому що менше – недостатньо. Менше десяти – це показник для півзахисників і центральних захисників, які іноді дістаються цього рівня", – сказав Моурінью.

Португальський фахівець окремо розповів, що йому подобається у грі українського футболіста, а також – чого бракує.

"Під час першого тайму я запитував себе, чи не бракує мені Судакова, щоб забезпечити безперервність нашої атакувальної гри. Тому що це гравець, який чудово пов'язує атаки, але якому поки що бракує конкретики на останніх метрах", – заявив тренер.

Зазначимо, що в матчі проти Алверки Судаков вийшов на поле на 73-й хвилині, коли рахунок був рівний. Уже з ним Бенфіка вирвала перемоги, але Георгій не відзначився результативними діями.

Загалом у нинішньому сезоні український півзахисник провів 31 матч за Бенфіку в усіх турнірах. Він записав у свій актив чотири голи та стільки ж асистів.

Наступний поєдинок команда українця проведе 13 лютого. Матч чемпіонату Португалії проти Санта-Клари розпочнеться о 20:30 за Києвом.

Раніше повідомлялось, що гол воротаря "орлів" Анатолія Трубіна було визнано одним з найкращих у Лізі чемпіонів в основному етапі.