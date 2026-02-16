Не виглядає переконливим для Моурінью, – журналіст розповів про проблеми Судакова у Бенфіці

Атакувальний півзахисник Георгій Судаков зіштовхнувся із проблемами у лісабонській Бенфіці.

Про це повідомив український журналіст Володимир Звєров.

Українець втратив місце у стартовому складі команди в останніх матчах "орлів". У крайніх турах португальського чемпіонату (проти Алверка та Санта-Клари) Судаков провів сумарно на полі лише 28 хвилин.

У поточному сезоні-2025/26 Георгій взяв участь у 32-х іграх лісабонського клубу, у яких відзначився 4 голами та віддав стільки ж асистів. Востаннє він забивав ще 5 грудня 2025 року у ворота Спортинга (мирова 1:1).

Коментатор сумнівається щодо ігрового тонусу Георгія перед плейоф відбору на чемпіонат світу-2026 для збірної України.

"Здавалося, у Бенфіці Судаков повинен бути лідером, а він зараз виходить на останні 15 хвилин із запасу. Із тієї інформації, яку вдалося зібрати, поспілкувавшись з португальськими колегами, стало зрозуміло, що Судаков зараз не виглядає переконливим для того, щоб грати в старті", – сказав Звєров.

Журналіст додав, що Судаков не виглядає переконливим для головного тренера "орлів" Жозе Моурінью, адже наставник хоче бачити кращу взаємодію між українським півзахисником та іншими атакувальними гравцями команди.

Нещодавно наставник Бенфіки назвав недолік українця, який йому потрібно виправляти.

Додамо, що у футболці головної команди країни Судаков виступає з травня 2021 року, коли дебютував у товариському матчі проти Бахрейну (нічия 1:1). Відтоді провів за збірну 32 гри (4 м'ячі та 6 результативних передач).

Нагадаємо, що 26 березня збірна України зіграє проти Швеції у півфіналі плейоф відбору на Мундіаль. Переможець протистояння вийде на тріумфатора пари Албанія – Польща. Фінал запланований на 31 березня.