Моурінью може достроково покинути Бенфіку: ЗМІ назвали наступника "Особливого"

На посаді головного тренера лісабонської Бенфіки можуть відбутись зміни, якщо Жозе Моурінью пристане на пропозицію очолити збірну Португалії.

Про це повідомляє ESPN.

"Особливий" може замінити на тренерському містку національної команди Роберто Мартінеса, у якого спливає контракт із Португалією після чемпіонату світу-2026.

Цікаво, що в угоді Моурінью із "орлами" є опція дострокового припинення влітку 2026-го.

Нагадаємо, що португальська збірна дізналась двох із трьох суперників по груповому етапу Мундіалю: 17 червня (опонент невідомий), 23 червня (Узбекистан) та 28 червня (Колумбія).

Натомість новим головним наставником Бенфіки може стати Рубен Аморім, який до січня 2026-го очолював англійський Манчестер Юнайтед (63 поєдинки). Також 41-річний португальський фахівець попрацював на чолі Каса Пія (4 гри), Браги (13) та Спортинга (229). Наразі спеціаліст перебуває без команди.

Відзначимо, що лісабонський клуб, за який виступають Анатолій Трубін і Георгій Судаков, замикає трійку лідерів поточного сезону-2025/26 Прімейра-ліги, набравши 49 балів у 21-му турі.

Бенфіка сенсаційно застрибнула "в останній вагон" плейоф Ліги чемпіонів, де в 1/16 фіналу знову зіштовхнеться із мадридським Реалом.

Раніше Моурінью висловився про атакувального півзахисника збірної України Судакова. "Особливий" назвав недолік, який потрібно виправити Георгію.