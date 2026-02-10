Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Моурінью може достроково покинути Бенфіку: ЗМІ назвали наступника "Особливого"

Софія Кулай — 10 лютого 2026, 15:54
Моурінью може достроково покинути Бенфіку: ЗМІ назвали наступника Особливого
Жозе Моурінью
slbenfica.pt

На посаді головного тренера лісабонської Бенфіки можуть відбутись зміни, якщо Жозе Моурінью пристане на пропозицію очолити збірну Португалії.

Про це повідомляє ESPN.

"Особливий" може замінити на тренерському містку національної команди Роберто Мартінеса, у якого спливає контракт із Португалією після чемпіонату світу-2026.

Цікаво, що в угоді Моурінью із "орлами" є опція дострокового припинення влітку 2026-го.

Нагадаємо, що португальська збірна дізналась двох із трьох суперників по груповому етапу Мундіалю: 17 червня (опонент невідомий), 23 червня (Узбекистан) та 28 червня (Колумбія).

Натомість новим головним наставником Бенфіки може стати Рубен Аморім, який до січня 2026-го очолював англійський Манчестер Юнайтед (63 поєдинки). Також 41-річний португальський фахівець попрацював на чолі Каса Пія (4 гри), Браги (13) та Спортинга (229). Наразі спеціаліст перебуває без команди.

Відзначимо, що лісабонський клуб, за який виступають Анатолій Трубін і Георгій Судаков, замикає трійку лідерів поточного сезону-2025/26 Прімейра-ліги, набравши 49 балів у 21-му турі.

Бенфіка сенсаційно застрибнула "в останній вагон" плейоф Ліги чемпіонів, де в 1/16 фіналу знову зіштовхнеться із мадридським Реалом.

Раніше Моурінью висловився про атакувального півзахисника збірної України Судакова. "Особливий" назвав недолік, який потрібно виправити Георгію.

Бенфіка Рубен Аморім Жозе Моурінью

Бенфіка

Відео, яке розірвало Тікток: Судаков показав, який макіяж зробила йому старша донька
Моурінью назвав недолік Судакова, який треба виправити
Гол Трубіна у ворота Реала посів друге місце серед найкращих за підсумками загального етапу Ліги чемпіонів
Вінгер Реала отримав двоматчеву дискваліфікацію в Лізі чемпіонів
Скористався шансом, який у кар'єрі воротаря буває, можливо, раз у житті, – Шовковський оцінив гол Трубіна

Останні новини