Судаков: Сподіваюсь на швидке відновлення

23-річний півзахисник збірної України та португальської Бенфіки Георгій Судаков прокоментував свою травму, отриману у матчі кваліфікації чемпіонату світу 2026 проти національної команди Ісландії (5:3).

Повідомлення, а також світлину з бандажем після травми гравець опублікував у своєму телеграм-каналі.

"Сподіваюсь на швидке відновлення. Вітаю команду та всіх вболівальників з перемогою", – написав Судаков.

Георгій Судаков

Нагадаємо, в першому таймі матчу проти Ісландії Судаков в ігровому епізоді зіткнувся з суперником, пошкодивши плече.

Збірна України завдяки перемозі над ісландцями вийшла на друге місце в турнірній таблиці групи, маючи в активі 4 очки. Ісландія з трьома балами йде третьою, Азербайджан з одним заліковим пунктом четвертий.

У четвертому турі збірна України 13 жовтня зіграє проти Азербайджану, а Ісландія поміряється силами з лідером квартету – Францією, яка здобула три перемоги в першому колі.