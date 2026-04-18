Шовковський: Були пропозиції щодо роботи, але мені потрібен час

Колишній головний тренер Динамо Київ Олександр Шовковський заявив, що у майбутньому все ще бачить себе у тренерській професії.

Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбуці.

"Сьогодні мій шлях у футболі — це тренерство. Я щодня працюю над собою, навчаюся, аналізую, спілкуюся з колегами, вивчаю сучасні підходи до гри. Для мене важливо не просто тренувати команду, а будувати систему — команду однодумців, тренерський штаб, який розділяє моє бачення і підсилює його. Чи були пропозиції? Так, були. І не одна. Але мені був потрібен час — щоб відновитися, переосмислити досвід, зробити висновки і рухатися далі вже з чітким розумінням і новою енергією. Робота без паузи на такому рівні вимагає великих ресурсів — і фізичних, і ментальних. Чи готовий я працювати далі? Так. Я веду діалог, є інтерес, і цей процес триває", – заявив фахівець.

Також Шовковський оцінив імовірність своєї роботи зі збірною України.

"Це рівень максимальної відповідальності, і рішення щодо призначення ухвалюється конкретними людьми, які несуть за це повну відповідальність. На сьогоднішній день офіційної пропозиції від людей, які мають повноваження її робити, мені не надходило. Водночас були дзвінки, розмови, обговорення — інтерес до цієї теми є, але важливо розділяти розмови і конкретні рішення".

Наостанок Шовковський зізнався, що хотів би попрацювати з колишнім асистентом головного тренера збірної України Андреа Мальдерою.

"Також багато запитань було щодо моїх стосунків з Мальдерою. Так, ми дійсно підтримуємо дружні відносини, спілкуємося і поважаємо професійний досвід один одного. У футболі все будується на довірі та розумінні, тому я не виключаю можливості співпраці в майбутньому. Більше того, мені було б цікаво і приємно бачити такого спеціаліста у своїй команді. Мені близький європейський футбол. Я переконаний, що розвиток можливий тільки через постійне навчання, обмін досвідом і відкритість до нових ідей. Саме тому я приділяю цьому багато уваги і розглядаю можливість роботи в міжнародному середовищі. Чи це буде український клуб, чи європейський – покаже час", – додав тренер.

