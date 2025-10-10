Лідер збірної України травмувався у матчі з Ісландією

Півзахисник збірної України Георгій Судаков не зміг дограти матч з Ісландією у відборі на ЧС-2026 через ушкодження.

Хавбек в ігровому епізоді зіткнувся з суперником, пошкодивши плече. Наразі деталі травми невідомі.

Півзахисника замінив нападник Назар Волошин на 39-й хвилині гри.

Нагадаємо, вже на 14-й хвилині гри "синьо-жовті" вийшли вперед. Віталій Миколенко виконав простріл у штрафний майданчик, який шикарно завершив Руслан Малиновський.

У середині тайму господарі поля зуміли відновити паритет. Анатолій Трубін пропустив у ближній кут воріт. Однак наприкінці тайму українців знову вивів вперед Олексій Гуцуляк, а згодом дубль оформив Руслан Малиновський.

Нагадаємо, у першому турі кваліфікації на мундіаль українці поступилися збірній Франції з рахунком 0:2 та зіграли внічию 1:1 зі збірною Азербайджану.