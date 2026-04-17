УАФ оприлюднила дані щодо переглядів матчів УПЛ та збірної України
Українська асоціація футболу оприлюднила статистику переглядів матчів УПЛ та збірної України.
Про це повідомили на форумі УАФ.
10 поєдинків підопічних Сергія Реброва, які відбулися у 2025 році, охопили 17,4 мільйона переглядів, тоді як у 2024-му цей показник складав 16,7 мільйона (11 ігор), а у 2023-му – 11,9 мільйона (8 зустрічей).
Більшість уболівальників переглядали протистояння національної команди за допомогою офіційної платформи MEGOGO – від 74-х до 80 відсотків.
Щодо УПЛ, то після 16 турів поточного розіграшу 2025/26 середня аудиторія налічує 138 тисяч. Якщо взяти у порівнянні, то середня кількість переглядів у минулому сезоні-2024/25 була 144 тисячі.
До уваги УАФ також взяла українське Класичне між Динамо та Шахтарем. Ці принципові матчі формують непропорційно велику частку переглядів: 400-700 тисяч.
Цікаво, що фінал Кубку України переглянуло на ютуб 700 тисяч.
Чималий інтерес українських фанів прикутий до нижчих чемпіонатів. До прикладу, у сезоні-2024/25 поєдинки Першої ліги переглянули 7 мільйонів, а Другої – 2 мільйони.
