Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Колишня зірка Інтера встановив історичний рекорд на ЧС-2026

Денис Іваненко — 26 червня 2026, 08:45
Колишня зірка Інтера встановив історичний рекорд на ЧС-2026
Юто Нагатомо
Getty Images

Лівий захисник збірної Японії Юто Нагатомо став абсолютним рекордсменом чемпіонатів світу серед азійських футболістів.

Він взяв участь у матчі третього туру групового етапу ЧС-2026 проти Швеції (1:1). 39-річний гравець замінив Кейто Накамуру на 75-й хвилині.

Для Нагатомо це вже п'ятий Мундіаль у кар'єрі, на якому він виходив на футбольне поле. До цього жоден гравець із Азії не міг похвалитись таким досягненням.

Зазначимо, що стільки ж разів участь у світових першостях брали Лука Модрич, Луїс Суарес, Мануель Ноєр, Лотар Маттеус, Андрес Гуардадо, Рафа Маркес і Антоніо Карбахаль.

Рекордсменами ж є Кріштіану Роналду та Ліонель Мессі. Для них чинний Мундіаль уже шостий.

Нагадаємо, що Юто Нагатомо провів понад 200 матчів за міланський Інтер. Загалом протягом кар'єри він здобув вісім трофеїв.

Читайте також :
ЧС-2026 став найрезультативнішим Мундіалем в історії вже на груповому етапі
Рекорд Чемпіонат світу-2026 з футболу Збірна Японії з футболу

Чемпіонат світу-2026 з футболу

Названо найкращих гравців у матчах останнього туру групи D на ЧС-2026
ЧС-2026 став найрезультативнішим Мундіалем в історії вже на груповому етапі
Сенсація від Еквадору, нічия Японії та безнадійна звитяга Туреччини: підсумки 15-го дня ЧС-2026
Після цього багато чого пішло не так: Куман – про перемогу Нідерландів над Тунісом на ЧС-2026
Австралія та Парагвай зіграли в потрібну нічию, Туреччина здолала США на ЧС-2026

Останні новини