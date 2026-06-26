Колишня зірка Інтера встановив історичний рекорд на ЧС-2026

Лівий захисник збірної Японії Юто Нагатомо став абсолютним рекордсменом чемпіонатів світу серед азійських футболістів.

Він взяв участь у матчі третього туру групового етапу ЧС-2026 проти Швеції (1:1). 39-річний гравець замінив Кейто Накамуру на 75-й хвилині.

Для Нагатомо це вже п'ятий Мундіаль у кар'єрі, на якому він виходив на футбольне поле. До цього жоден гравець із Азії не міг похвалитись таким досягненням.

Зазначимо, що стільки ж разів участь у світових першостях брали Лука Модрич, Луїс Суарес, Мануель Ноєр, Лотар Маттеус, Андрес Гуардадо, Рафа Маркес і Антоніо Карбахаль.

Рекордсменами ж є Кріштіану Роналду та Ліонель Мессі. Для них чинний Мундіаль уже шостий.

Нагадаємо, що Юто Нагатомо провів понад 200 матчів за міланський Інтер. Загалом протягом кар'єри він здобув вісім трофеїв.