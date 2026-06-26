ЧС-2026 став найрезультативнішим Мундіалем в історії вже на груповому етапі
Збірна США з футболу
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У матчі між збірними США та Туреччини було переписано історію чемпіонатів світу.
Лівий захисник американців Остон Трасті відкрив рахунок у зустрічі, забивши 173-й гол на Мундіалі-2026. Це рекордний показник за весь час.
Згодом команди відзначились ще чотирма взяттями воріт. Тож наразі на турнірі сумарно було забито 177 м'ячів.
До цього пальму першості утримував попередній чемпіонат світу в Катарі (172). У четвірку також входять Мундіалі 1998 та 2014 років (по 171).
Зазначимо, що ЧС-2026 став першим, у якому беруть участь 48 збірних. Наразі до завершення підходить груповий етап турніру.