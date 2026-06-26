Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

ЧС-2026 став найрезультативнішим Мундіалем в історії вже на груповому етапі

Денис Іваненко — 26 червня 2026, 07:58
ЧС-2026 став найрезультативнішим Мундіалем в історії вже на груповому етапі
Збірна США з футболу
Getty Images

У матчі між збірними США та Туреччини було переписано історію чемпіонатів світу.

Лівий захисник американців Остон Трасті відкрив рахунок у зустрічі, забивши 173-й гол на Мундіалі-2026. Це рекордний показник за весь час.

Згодом команди відзначились ще чотирма взяттями воріт. Тож наразі на турнірі сумарно було забито 177 м'ячів. 

До цього пальму першості утримував попередній чемпіонат світу в Катарі (172). У четвірку також входять Мундіалі 1998 та 2014 років (по 171).

Зазначимо, що ЧС-2026 став першим, у якому беруть участь 48 збірних. Наразі до завершення підходить груповий етап турніру.

Читайте також :
Відео Фото Сенсація від Еквадору, нічия Японії та безнадійна звитяга Туреччини: підсумки 15-го дня ЧС-2026
Рекорд Чемпіонат світу-2026 з футболу

Чемпіонат світу-2026 з футболу

Сенсація від Еквадору, нічия Японії та безнадійна звитяга Туреччини: підсумки 15-го дня ЧС-2026
Після цього багато чого пішло не так: Куман – про перемогу Нідерландів над Тунісом на ЧС-2026
Австралія та Парагвай зіграли в потрібну нічию, Туреччина здолала США на ЧС-2026
Норвегія – Франція: прогноз букмекерів на матч ЧС-2026
Нападника Сандерленда визнали найкращим гравцем матчу Туніс – Нідерланди на ЧС-2026

Останні новини