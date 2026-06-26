Можемо пройти далі: тренер збірної Японії – про матч проти Бразилії у плейоф ЧС-2026

Наставник збірної Японії Хаджіме Моріясу поділився емоціями від виходу своєї команди у плейоф чемпіонату світу.

Його слова передає ESPN.

В 1/16 фіналу "самураї" зіграють проти Бразилії. Тренер заявив, що поважає майбутніх суперників і вірить, що його підопічні здатні створити сенсацію.

"Це буде дуже хороший досвід – знову зіграти проти Бразилії. Віримо, що у нас є шанс, що можемо пройти далі. Будемо до цього готуватися. Ми провели товариський матч в Японії у жовтні 2025 року та перемогли їх 3:2. Можливо, через це вони ще більше мотивовані. У нас буде шанс зіграти знову. Чекаємо цього.

Раніше для Бразилії Японія була легким суперником. В останній грі ми довели, що це не так. Це був великий крок вперед для нас, оскільки Бразилія – одна з кращих команд світу. У футболі не знаєш, що станеться, сподіваємося на перемогу. Багато бразильців працювали в Японії, ми дуже вдячні ім. Впевнений, ці люди раді бачити, як далеко ми просунулися", – сказав Моріясу.