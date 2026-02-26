Українська правда
Костишин заінтригував відповіддю про ймовірний трансфер Степаненка у Колос

Софія Кулай — 26 лютого 2026, 09:27
Костишин заінтригував відповіддю про ймовірний трансфер Степаненка у Колос
Руслан Костишин
ФК Колос

Головний тренер Колоса Руслан Костишин відреагував на чутки про ймовірний трансфер досвідченого опорника Тараса Степаненка.

Його слова наводить Sport-Express.ua.

Наставник ковалівського клубу інтригуюче відповів про можливий перехід багаторічного екскапітана донецького Шахтаря.

"Тарас вже взяв квиток до Варшави", – відповів Костишин.

Також цей інсайд прокоментував президент ковалівців Андрій Засуха. Водночас у своїх соцмережах дружина гравця Маргарита Степаненко поділилась відео, у якому розповідала, що уся родина збирає Тараса, не уточнивши деталей поїздки.

Степаненко поєднаний контрактом із турецьким Еюпспором до кінця поточного сезону-2025/26. Нагадаємо, що український футболіст виступав у Туреччині з лютого 2025-го, коли перейшов із Шахтаря на правах вільного агента. За свій нинішній клуб опорник провів 18 ігор (без результативних дій).

Портал Transfermarkt оцінює вартість 36-річного опорного півзахисника у 500 тисяч євро.

Ще на початку 2026 року у пресі з'явилась інформація про можливе повернення Степаненка в УПЛ.

Колос після 17 турів посідає сьоме місце у турнірній таблиці УПЛ, набравши 25 балів. У крайньому турі ковалівці поступились вдома житомирському Поліссю 0:2.

Наступний матч команда Костишина зіграє у неділю, 1 березня. Ковалівський клуб гостюватиме на полі львівських Карпат. Початок зустрічі – о 18:00.

Раніше Степаненко розповів, чим планує займатись після закінчення футбольної кар'єри.

