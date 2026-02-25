Президент Колоса лаконічно відреагував на інформацію про можливий трансфер Степаненка
Андрій Засуха
ФК Колос
Президент Колоса Андрій Засуха лаконічно відреагував на інформацію про можливе підписання клубом колишнього хавбека Шахтаря Тараса Степаненка.
У коментарі Українському футболу він цю інформацію не спростував.
"Чи правда, що Колос незабаром підпише Тараса Степаненка? Думаю, що так", – відповів Засуха.
Нагадаємо, що Степаненко має чинний контракт із турецьким Еюпспором, за який провів 18 ігор, до закінчення цього сезону.
Ще на початку 2026 року в українській пресі з'явилась інформація про можливе повернення багаторічного екскапітана донецького Шахтаря в УПЛ.
