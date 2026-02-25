Президент Колоса лаконічно відреагував на інформацію про можливий трансфер Степаненка

Президент Колоса Андрій Засуха лаконічно відреагував на інформацію про можливе підписання клубом колишнього хавбека Шахтаря Тараса Степаненка.

У коментарі Українському футболу він цю інформацію не спростував.

"Чи правда, що Колос незабаром підпише Тараса Степаненка? Думаю, що так", – відповів Засуха.

Нагадаємо, що Степаненко має чинний контракт із турецьким Еюпспором, за який провів 18 ігор, до закінчення цього сезону.

Ще на початку 2026 року в українській пресі з'явилась інформація про можливе повернення багаторічного екскапітана донецького Шахтаря в УПЛ.

