Степаненко несподівано продовжить кар'єру у клубі УПЛ – ЗМІ

Досвідчений опорний півзахисник Тарас Степаненко повертається в Українську Прем'єр-лігу.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, 36-річний футболіст незабаром укладе контракт із Колосом. Можлива співпраця буде розрахована до кінця поточного сезону-2025/26.

Після цього сторони ухвалять рішення щодо ймовірного продовження угоди.

Нагадаємо, що Степаненко має чинний контракт із турецьким Еюпспором, за який провів 18 ігор, до закінчення цього сезону.

Ще на початку 2026 року в українській пресі з'явилась інформація про можливе повернення багаторічного екскапітана донецького Шахтаря в УПЛ.

Якщо все складеться, то Степаненко продовжить виступи у складі сьомої команди турнірної таблиці української першості. Колос набрав 25 балів у 17-ти турах. У крайньому турі ковалівський клуб у більшості поступився вдома житомирському Поліссю 0:2.

Наступний матч підопічні Руслана Костишина проведуть у неділю, 1 березня. Колос гостюватиме на полі львівських Карпат. Початок зустрічі – о 18:00.

Раніше Степаненко розповів, чим планує займатись після закінчення кар'єри футболіста.