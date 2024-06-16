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Україна оголосила стартовий склад на фінал турніру у Франції

Микола Дендак — 16 червня, 18:10
Україна оголосила стартовий склад на фінал турніру у Франції

Олімпійська збірна України з футболу оголосила стартовий склад на фінал міжнародного товариського турніру у Франції проти Кот-д'Івуару U20.

Стартовий склад

Фесюн, Крупський, Салюк, Батагов, Мартинюк, Федор, Рубчинський, Шостак, Велетень, Сікан, Хлань.

Початок зустрічі о 19:15 за київським часом. Пряма трансляція буде доступна на Суспільне Спорт.

Нагадаємо, у першому турі українці розгромили Індонезію U-20, у другому знищили Італію U-21, а у третьому впевнено переграли Панаму U-23, а в останньому матчі групи виграли Японію U-19.

Олімпійська збірна України з футболу

Олімпійська збірна України з футболу

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