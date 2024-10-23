Де Россі може знову очолити Рому

Даніеле Де Россі, колишній головний тренер італійської Роми, за яку виступає українець Артем Довбик, може знову очолити команду.

Про це повідомляє Forza Roma.

Зазначається, що керівництво команди незадоволене результатами "вовків" за керівництва Івана Юрича та вже відновила розмови з колишнім наставником. За інформацією джерела, італієць теж зацікавлений у поверненні.

Раніше повідомлялося, що Де Россі звільнили, коли власник Роми Ден Фрідкін підтримав генеральну директорку команди Ліну Сулуку в конфлікті між нею та наставником. Проте напередодні Сулуку покинула свою посаду.

Наступний матч Рома зіграє у 3 турі Ліги Європи проти київського Динамо. Поєдинок відбудеться в четвер, 24 жовтня, на арені "Стадіо Олімпіко" в Римі. Початок зустрічі – о 19:45 за Києвом. Наш сайт проведе текстову трансляцію матчу.

Після двох турів Рома та Динамо знаходяться в нижній частині турнірної таблиці, "вовки" заробили один заліковий пункт, а кияни двічі зазнали поразки.

Спершу "біло-сині" розгромно поступилися італійському Лаціо (0:3), а згодом зазнали поразки від німецького Гоффенгайма (0:2).