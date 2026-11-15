Дженоа готує новий контракт для головного тренера

Дженоа готує новий контракт для свого головного тренера Даніеле Де Россі.

Про це повідомив журналіст Ніколо Скіра.

Очікується, що угоду буде розраховано до літа 2029 року, тоді як чинна спливає влітку 2027-го. Окрім того, фахівець отримає підвищення зарплати.

🚨 Excl. - #Genoa are planning Daniele #DeRossi’s contract extension until 2029 with an increase in salary. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) November 14, 2026

Де Россі очолив генуезців восени 2025 року і зміг зберегти команду в Серії А. Цього сезону Дженоа посідає 13 місце в турнірній таблиці, набравши за підсумками 11 турів 13 очок.

Раніше 43-річний фахівець працював зі СПАЛ та Ромою, яку зі скандалом залишив у 2024-му.

Раніше екстренер Дженоа очолив аутсайдера Серії А Венецію.