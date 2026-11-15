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Дженоа готує новий контракт для головного тренера

Володимир Максименко — 15 листопада 2026, 16:23
Дженоа готує новий контракт для головного тренера
Даніеле Де Россі
Getty Images

Дженоа готує новий контракт для свого головного тренера Даніеле Де Россі. 

Про це повідомив журналіст Ніколо Скіра.

Очікується, що угоду буде розраховано до літа 2029 року, тоді як чинна спливає влітку 2027-го. Окрім того, фахівець отримає підвищення зарплати.

Де Россі очолив генуезців восени 2025 року і зміг зберегти команду в Серії А. Цього сезону Дженоа посідає 13 місце в турнірній таблиці, набравши за підсумками 11 турів 13 очок.

Раніше 43-річний фахівець працював зі СПАЛ та Ромою, яку зі скандалом залишив у 2024-му.

Раніше екстренер Дженоа очолив аутсайдера Серії А Венецію.

Де Россі Дженоа Чемпіонат Італії, Серія А

Де Россі

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