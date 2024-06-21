Полісся оригінально представило Бескоровайного

Житомирське Полісся опублікувало відео представлення колишнього захисника Кривбаса Данила Бескоровайного як новачка команди.

Відповідний ролик з'явився у Telegram-каналі клубу.

Перехід футболіста обійшовся команді в 600 тисяч євро. У сезоні-2023/24 Бескоровайний провів за Кривбас 24 матчі, у яких забив 3 голи.

Нагадаємо, нещодавно Полісся оголосило про трансфер нападника Дніпра-1 Олексія Гуцуляка. Напередодні, житомирський клуб відпустив Василя Кравця, який провів у команді лише три місяці.