Полісся повідомило про серйозну травму Бескоровайного
Захисник Полісся Данило Бескоровайний отримав травму хрестоподібної зв'язки.
Про це повідомила пресслужба житомирського клубу.
Гравець отримав пошкодження під час тренувального збору при виконанні однієї з вправ. Зазначається, що футболіст пройшов всі належні медичні обстеження та починає відновлення.
Нагадаємо, Бескоровайний нещодавно приєднався до Полісся. Перехід футболіста обійшовся команді в 600 тисяч євро.
До цього захисник захищав кольори Кривбаса. У сезоні-2023/24 Бескоровайний провів за криворіжців 24 матчі, у яких забив 3 голи.