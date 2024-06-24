Полісся повідомило про серйозну травму Бескоровайного

Захисник Полісся Данило Бескоровайний отримав травму хрестоподібної зв'язки.

Про це повідомила пресслужба житомирського клубу.

Гравець отримав пошкодження під час тренувального збору при виконанні однієї з вправ. Зазначається, що футболіст пройшов всі належні медичні обстеження та починає відновлення.

Нагадаємо, Бескоровайний нещодавно приєднався до Полісся. Перехід футболіста обійшовся команді в 600 тисяч євро.

До цього захисник захищав кольори Кривбаса. У сезоні-2023/24 Бескоровайний провів за криворіжців 24 матчі, у яких забив 3 голи.