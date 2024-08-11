Ще один захисник Полісся до кінця року вилетів через тяжку травму

Центральний захисник Полісся Едуард Сарапій зазнав серйозної травми.

Про це повідомляє "ТаТоТаке".

За інформацією джерела, на одному з останніх тренувань 25-річний центрбек трамував коліно. Едуарду робитимуть операцію на меніску, що виключає його появу на полі до кінця цього року, адже відновлення займає орієнтовно 3-4 місяці.

Нагадаємо, Сарапій приєднався до Полісся цього літа. Раніше житомирський клуб також підписав Данила Бескоровайного з Кривбаса, який невдовзі після переходу порвав хрестоподібні зв’язки коліна.