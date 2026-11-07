ЮКСА оголосила про відхід бразильського тренера

Бразильський тренер Жайлтон Едуардо де Ассіс Жеронімо залишив клуб Першої ліги ФК ЮКСА.

Про це повідомляє пресслужба команди.

Фахівець приєднався до клубу з Тарасівки у липні 2026 року, де обійняв посаду тренера з фізичної підготовки.

Причини відходу бразильця не розголошуються.

"За час роботи в нашому клубі бразильський фахівець ділився своїм досвідом, професійними знаннями та допомагав команді в підготовці до матчів.

Але нам бракуватиме не лише його професійних якостей. Ми будемо сумувати за його щирістю, відкритістю та посмішкою, яка щодня заряджала позитивом усіх навколо.

Дякуємо Жайлтон за роботу, відданість справі та час, проведений разом із нашою командою", – йдеться в повідомленні.