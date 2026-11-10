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Справа у грошах: Хобленко пояснив свій відхід з ЮКСА

Володимир Максименко — 10 листопада 2026, 16:40
Справа у грошах: Хобленко пояснив свій відхід з ЮКСА
Олексій Хобленко
УПЛ

Колишній форвард ЮКСА Олексій Хобленко пояснив рішення залишити клуб.

Про причини свого рішення футболіст повідомив у соцмережах.

"Ініціатором припинення співпраці був я особисто. Причина проста – клуб понад три місяці не виконував своїх фінансових зобов'язань переді мною.

Ми цивілізовано завершили співпрацю, підписавши відповідну угоду про припинення контракту обома сторонами.

Тому для мене стало несподіванкою побачити в медіа інформацію про нібито порушення мною спортивного режиму. Наголошую, ця інформація не відповідає дійсності", – розповів Хобленко.

Зазначимо, що форвард виступав за "хрестоносців" з літа 2026 року і за цей час встиг зіграти 11 матчів, у яких забив три голи та віддав дві результативні передачі.

Після 15 зіграних турів ЮКСА посідає 12 місце в турнірній таблиці Першої ліги, маючи у своєму активі 15 очок.

Раніше повідомлялося, що клубу загрожує трансферний бан через заборгованість із зарплатні перед футболістами.

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