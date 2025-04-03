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ЮКСА підписала сина легенди світового футболу

Руслан Травкін — 3 квітня 2025, 22:01
ЮКСА підписала сина легенди світового футболу
Ромаріньо
facebook.com/fc.ucsa/

Футбольний клуб ЮКСА, який грає в Першій лізі, оголосив про підписання 31-річного бразильського нападника Ромаріньо.

Про це повідомила клубна пресслужба.

Бразилець має досвід гри у бразильській Серії А та нижчих дивізіонах чемпіонату своєї батьківщини. Останнім клубом Ромаріньйо був футбольний клуб Америка з Ріо-де-Жанейро.

Ромаріньо є сином легендарного бразильського нападника Ромаріо, який визнавався гравцем року за версією ФІФА та ставав чемпіоном світу 1994 року.

Зазначимо, що ЮКСА – перший європейський клуб у кар'єрі 31-річного форварда. Окрім виступів у Бразилії, Ромаріньо також грав за колумбійські та японські клуби.

ЮКСА наразі посідає 7 місце в чемпіонській групі Першої ліги. Команда з Київської області має 22 очки за 14 турів. Від лідера таблиці – Епіцентру – команда відстає всього на 7 балів.

Нагадаємо, напередодні ЮКСА припинила співпрацю з футболістом Дмитром Махнєвим. Нещодавно 28-річний гравець проходив поліграф через підозру в договірному матчі.

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