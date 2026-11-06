Український нападник Олексій Хобленко залишив ЮКСА. 32-річний футболіст виключений із заявки "хрестоносців" на сезон 2026/27.

Про це свідчить сайт Професіональної футбольної ліги України.

У цьому сезоні Першої ліги форвард провів за ЮКСА 10 матчів, у яких забив 3 голи та віддав 2 результативні передачі.

За час професійної кар'єри Хобленко зіграв 144 матчі в УПЛ, відзначившись 22 голами та 9 асистами. Ще 140 поєдинків нападник провів у Першій лізі, де записав на свій рахунок 35 забитих м'ячів і 16 гольових передач.

Зазначимо, що після 13 зіграних турів ЮКСА посідає 12 місце в турнірній таблиці Першої ліги, маючи у своєму активі 14 очок.

Раніше повідомлялося, що ЮКСА загрожує трансферний бан через заборгованість із зарплатні перед футболістами.