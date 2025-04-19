Ідеолог ЮКСА – про тренера: Цей ідіот злиться, бо тато Ромаріньо забивав "радянським" на ЧС-1994

У клубі Першої ліги ЮКСА з Тарасівки, попри перемогу над харківським Металістом (2:0) у 3-му турі чемпіонської групи, вирують не надто приємні емоції.

Співзасновник та один з ідеологів "хрестоносців" Пабло Буено на своїй сторінці в Instagram розкритикував головного тренера команди Дмитра Чирикала через проведені заміни.

"Дякую ні за що! Одна порада, яку я даю: твої радянські методи для тих, хто інвестує у футбол, тренере Дмитро та подібні, – приклад того, що не варто давати владу тим, хто не платить рахунки в кінці місяця! Це лайно! Бо коли він наробить дурниць і зробить заміни на 87 хвилині – хіба це допоможе тобі відшкодувати збитки?" – зазначив Буено у сторіс.

Вочевидь, бразильському агенту, який зокрема керує справами ексхавбека Шахтаря Тете, не сподобалося, що український опорний півзахисник Антон Євдокимов та бразильський форвард Ромаріньо отримали замало ігрового часу, з'явившись на полі лише на 87 хвилині.

"Це неповага. Антон Євдокимов – один із найкращих гравців. Футбол – це просто. Але коли у гру втручається твоя особиста мотивація – як "помста", "ти мені не сподобався", "ти був гравцем колишнього тренера", – все стає набагато складніше. Бо цей дурень злий на твого батька за те, що той забив гол радянським на чемпіонаті світу 1994", – написав Буено.

Зазначимо, що Антон Євдокимов – перший гравець, з яким ЮКСА уклала контракт на професіональному рівні. Його підписання ініціював колишній головний тренер "хрестоносців" Микола Цимбал.

Згадуючи гол "радянським на чемпіонаті світу", Пабло Буено має на увазі батька Ромаріньо – володаря Золотого м'яча 1994 року Ромаріо, який забив у ворота збірної Росії на Мундіалі-1994.

Гол Ромаріо у ворота збірної Росії на ЧС-1994

Зазначимо, що після 3 турів чемпіонської групи Першої ліги України ЮКСА посідає 6 місце в турнірній таблиці, відстаючи від зони стадії перехідних матчів за право грати в УПЛ на два очки.

Цікаво, що восени 2024 року Пабло Буено в інтерв'ю "Брутальному футболу" заявляв: "Якщо ЮКСА не вийде в Лігу чемпіонів, Бога не існує".