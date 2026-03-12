ЗМІ розкрили, хто керуватиме Тоттенгемом у наступному матчі АПЛ

У неділю, 15 березня, Тоттенгем гостюватиме на полі Ліверпуля (о 18:30 за київським часом) у рамках 30 туру АПЛ-2025/26, а командою із технічної зони керуватиме Ігор Тудор.

Про це повідомляє ESPN.

Хорватський коуч залишається на тренерському містку "шпор", попри провальні виступи команди у поточному сезоні. Програшна серія Тоттенгема вже налічує шість поєдинків поспіль (сумарно у чемпіонаті та Лізі чемпіонів).

Загалом підопічні Тудора перемагали в АПЛ ще 28 грудня, коли мінімально на виїзді 1:0 обіграли Крістал Пелес.

У крайньому поєдинку "шпори" зазнали нищівної поразки від мадридського Атлетико 5:2 у першому матчі 1/8 фіналу ЛЧ. Їх друга очна зустріч запланована на 18 березня (о 22:00 за Києвом). Цікаво, що захисник Тоттенгема Педро Порро знайшов позитив навіть у поразці від "матрацників".

Англійська команда вже встановила найдовшу серію з поразок в історії клубу.

Нагадаємо, що "шпори" після 29 турів посідають 16-те місце серед 20-ти учасників англійської першості, маючи у своєму активі 29 балів. Відрив від зони вильоту складає лише один пункт.

Раніше повідомлялось, що Тудор близький до звільнення з посади головного тренера, а Тоттенгем можу очолити колишній наставник туринського Ювентуса Тьяго Мотта.