Барселона знайшла альтернативу Бастоні

Барселона розпочала пошук альтернативних варіантів підсилення захисту команди через труднощі в переговорах щодо трансферу захисника Інтера Алессандро Бастоні.

Про це повідомляє SportItalia.

Бастоні є пріоритетним варіантом для Барселони. Проте Інтер вимагає за свого гравця 70 мільйонів євро та не має наміру йти на поступки. Барселона не має змоги запропонувати таку суму.

Саме тому чемпіони Іспанії почали пошуки альтернативних варіантів підсилення захисту. Один із них – Крістіан Ромеро з Тоттенгема. Ймовірність підписання аргентинця різко зросте, якщо лондонський клуб на підсумками сезону не зможе зберегти прописку в АПЛ.

Раніше Ромеро отримав травму медіальної колатеральної зв'язки коліна. До завершення поточного клубного сезону аргентинець більше не зіграє.