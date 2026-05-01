Барселона знайшла альтернативу Бастоні

Олег Дідух — 1 травня 2026, 20:28
Крістіан Ромеро
IMAGO

Барселона розпочала пошук альтернативних варіантів підсилення захисту команди через труднощі в переговорах щодо трансферу захисника Інтера Алессандро Бастоні.

Про це повідомляє SportItalia.

Бастоні є пріоритетним варіантом для Барселони. Проте Інтер вимагає за свого гравця 70 мільйонів євро та не має наміру йти на поступки. Барселона не має змоги запропонувати таку суму.

Саме тому чемпіони Іспанії почали пошуки альтернативних варіантів підсилення захисту. Один із них – Крістіан Ромеро з Тоттенгема. Ймовірність підписання аргентинця різко зросте, якщо лондонський клуб на підсумками сезону не зможе зберегти прописку в АПЛ.

Раніше Ромеро отримав травму медіальної колатеральної зв'язки коліна. До завершення поточного клубного сезону аргентинець більше не зіграє.

Барселона домовилась з Фліком про новий контракт
Зірка МанСіті очікує фінального рішення Барселони щодо можливого трансферу
Барселона готова продати двох основних захисників заради запрошення нових виконавців
Головну зірку Барселони підозрюють у романі з відомою моделлю: пару помітили разом у ресторані
Президент Атлетико присоромив Барселону за спробу переманити Альвареса

