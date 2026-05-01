Тоттенгем хоче підписати півзахисника Мілана

Тоттенгем зробив крок до підписання півзахисника Мілана Юссуфа Фофана, однак трансфер залежить від збереження командою місця в АПЛ.

Про це повідомляє TeamTalk.

За інформацією видання, лондонський клуб уже звернувся до представників 27-річного хавбека з пропозицією. Вартість потенційної угоди оцінюється приблизно у 25 мільйонів євро, а сам гравець має чинний контракт із Міланом ще на два роки. Transfermarkt оцінює Фофана у ті самі 25 мільйонів.

Втім, реалізація трансферу напряму пов'язана з турнірним становищем Тоттенгема у Прем'єр-лізі. Команда перебуває в зоні вильоту, відстаючи від рятівної позиції на 3 очки за 4 тури до завершення сезону.

Інтерес до Фофана також проявляє Астон Вілла, тоді як у Мілані готові розглянути продаж гравця в рамках перебудови півзахисту.

Паралельно в Тоттенгемі планують кадрові зміни: під питанням майбутнє орендованого Жоау Палінья, можливий відхід Ів Біссума, а також інтерес інших клубів до молодих гравців команди.

